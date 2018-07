Plonzen maar: dit is het leukste waterspeelgoed voor klein en groot

Het is heet... en dat vraagt om waterspelletjes in de tuin, zwemvijver of zwembad. Niet alleen je kinderen kunnen zich uitleven. Tegenwoordig zijn er ook leuke gadgets op de markt voor volwassenen die afkoeling zoeken.

Voor de allerkleinsten

Onder meer een regenbal en een schattige walvis met fonteintje, trakteren peuters en kleuters voorzichtig op een beetje waterpret. Of wat dacht je van een zwembad met glijbaan in de vorm van een lief nijlpaard?

Waterpistool Paw Patrol - Fun - 14,99 / Waterplay Funland - Fun - 39,99 euro / Zwembad in de vorm van een nijlpaard van Intex - Coolblue - 36,99 euro / regenbal van Plui - De Babykangoeroe - 11,75 euro / Sproeiende walvis van Sunnylife - De Kleine Zebra - 29 euro / Waterdoolhof van Step 2 - Intertoys - 71,99 euro

Actieve tieners

Als het iets wilder mag zijn, zijn er altijd waterballonnen en tools om ze weg te slaan… in de richting van je tegenstander. Alle ballonnen ontploft? Doe gerust een dansje op de nieuwste muziek rond een spaghettibloem die je kan aansluiten op de tuinslang. Glijden en zwemmen als een zeemeermin? Dat kan uiteraard ook.

Opblaasbare waterglijbaan Banzai - Dreamland - 27,99 euro / Set makkelijk te vullen waterballonnen - Dreamland - 5,95 euro / Baseball bat om waterballonnen stuk te slaan - Dreamland - 14,99 euro / Zwemvin zeemeermin - Dreamland - 14,99 euro / goal voor waterpolo van Bestway - Bol - 15,49 euro / Spaghetti splasher voor aan de tuinslang - Fun - 5,99 euro / waterpistool super soaker van Nerf - Bol - 12,39 euro

Grote kinderen

Vrees niet, volwassenen. Er bestaat ook waterspeelgoed op maat van dames en heren die het kind in zichzelf los willen laten. Rijden op een drijvende rodeo? Liever drijven in een kwal of gigantische eenhoorn. Je hoeft er maar je favoriet uit te pikken.