Trailer belooft duistere documentaire over Alexander McQueen

Alexander McQueen was een legende, een provocateur en een genie. Of toch volgens de documentaire 'McQueen', die een unieke inkijk geeft in het privé- en professionele leven van de Britse modeontwerper. Maar een nieuwe trailer toont ook zijn duistere kant en hoe die het hem moeilijk maakte in de modewereld.

De film van Ian Bonhôte en Peter Ettedgui toont beelden uit het archief van McQueen, nooit eerder vertoonde homevideos, audiofragmenten, beelden van achter de schermen en interviews met de ontwerper zelf, zijn vrienden en familie.

McQueen was een lieve jongen uit East End, een wijk in Londen, die het niet zo goed deed op school. Waar hij wel goed in was: kleren ontwerpen - McQueen had al jong een dramatische, romantische signatuur en zorgde voor een aantal opmerkelijke stunts. Zo liet hij ooit Kate Moss een defilé lopen als hologram en liet hij ballerina Shalom Harlow op een rondraaiend platofm draaien terwijl jhaar jurk door twee robots met verf bespoten werd. "Als je weggaat zonder emotie, heb ik mijn werk niet goed gedaan", vond hij zelf. "Ik wil niet dat je buitenwandelt met het gevoel dat je gebruncht hebt op zondag. Ik wil dat je walgt of enthousiast bent."

Maar zijn genie had een duistere kant. De modewereld omarmde hem, maar de druk was enorm ("Ik maak veertien collecties per jaar"). Iedereen wilde een stukje van hem en volgens zijn vrienden creëerde hij het personage McQueen om er mee om te kunnen. "Hij dacht dat het systeem tegen hem was", klinkt het.

Alexander McQueen overleed op 11 februari 2010, op veertigjarige leeftijd, onder invloed van drugs. Negen dagen nadat hij zijn moeder verloor aan kanker besloot hij dat het leven niet meer aankon.

De documentaire 'McQueen' ging in première op het Tribeca Film Festival en wordt in de zalen verwacht vanaf eind september.