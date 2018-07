Kledingstukken ophangen of vouwen? Zo gaan ze langer mee!

Uren staan strijken om vervolgens je favoriete blouse gekreukt uit je kleerkast te halen? Niet meteen een droomscenario! Denk aan de stof en het model van je kleding vooraleer je ze opbergt. Ophangen of vouwen? Zo gaan je kledingstukken langer mee!

Blouses

Zachte, fijne blouses van katoen of satijn blijven het langst mooi als je ze ophangt. Sluit het bovenste knoopje van je blouse, zo verliest de kraag geen vorm.

T-shirts

Een gewone T-shirt daarentegen kan je gewoon opvouwen. Let er wel op dat de mouwen evenwijdig zijn opgevouwen, zo verklein je de kans op kreukjes.

Truien en sweaters

De vorm van je sweaters en truien zo lang mogelijk behouden? Opvouwen is de boodschap! Vooral bij wollen truien is ophangen not done (de vezels worden uitgerokken wanneer je ze ophangt).

Blazers en jasjes

Hoe zwaarder je kledingstuk, hoe steviger de hanger moet zijn. Een stevige houten of (dikke) plastic kapstok is de partner in crime van je jassen en blazers

Jurkjes en jumpsuits

De temperaturen stijgen, haal je mooiste jurkjes en jumpsuits boven! Er langer plezier van hebben? Hang je items dan op een (zware) kleerhanger.

Geklede broeken en rokjes

Maar hoe zit het met broeken? Geklede broeken (in een andere stof dan jeans) hang je het best op. Investeer in hangers met clipjes of vouw ze dubbel volgens de naden van je broek. Je zomerrokjes correct opbergen? Hangers met clips to the rescue!

Jeansbroeken

Jeansbroeken zijn een geval apart. Jeansstof is van zichzelf al voldoende kreukvrij. Het is misschien een raar zicht, maar deze broeken kan je dus gerust opvouwen!