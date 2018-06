De moord die nooit verklaard werd: waarom moest ontwerper Gianni Versace dood?

Twintig jaar geleden werd de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace doodgeschoten op de trappen van zijn huis in Miami. Tot op vandaag weet niemand waarom hij brutaal vermoord werd door een man die al maanden op de ‘Most Wanted’-lijst van de FBI stond. In de serie ‘The Assassination of Gianni Versace’ gaat regisseur Ryan Murphy op zoek naar antwoorden - tot onvrede van de familie Versace. Vanaf zondag wordt ze uitgezonden op zender Q2.

Op 15 juli 1997 was Antonio D’Amico koffie aan het drinken in de veranda van Casa Casuarina, het huis in Miami waar hij woonde met zijn grote liefde Gianni Versace. Versace was net de deur uit om ...