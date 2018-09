Tien jaar Victoria Beckham op de catwalk: de hoogtepunten uit haar carrière

De modeweek in Londen is nog niet goed en wel begonnen, maar één hoogtepunt is nu al bekend: ontwerpster Victoria Beckham zal haar nieuwste collectie tonen in haar thuisstad om het tienjarige bestaan van haar gelijknamige label te vieren. Een bijzonder moment, en vooral een gebeurtenis die niemand een decennium geleden had zien aankomen...

Twaalf jaar geleden kondigde de voormalige Spice Girl, die nogal tuk was op ordinaire outfits, aan dat ze "iets met mode" ging doen. Die aankondiging werd door de branche allesbehalve serieus ...