Drie originele recepten voor driekoningentaart

Driekoningen, dat is taart. Wil je het toch iets origineler dan de klassieke frangipanetaart, dan zijn dit drie makkelijke recepten die het iets anders aanpakken. Het enige wat echt niet mag ontbreken is de boon.

Voor de allerkleinsten: berentaart met Nutella

Nodig:

- 2 rollen bladerdeeg

- 170 gr chocopasta

- 1 ei



Bereiding:

- Leg een vel bladerdeeg in een taartvorm of op de ovenplaat (op bakpapier) en prik er gaatjes in met een vork.

- Maak een penseel nat met koud water en strijk de boorden van het bladerdeeg in.

- Maak de vorm van een berenhoofd en strijk het bladerdeeg in met een dikke laag choco (1,5 cm).

- Verstop de boon (zo veel mogelijk aan de zijkant, anders bestaat het risico dat je ze in twee snijdt).

- Dek de taart af met het tweede vel bladerdeeg, dat je ook in de vorm van een berenhoofd hebt gesneden. Maak de boorden goed dicht, maak ze eventueel opnieuw nat.

- Borstel het oppervlak in met de eierdooier. Doe dit twee keer en wacht een kwartier voor de tweede laag.

- Maak met de punt van een scherp mes enkele gaatjes in de taart en laat ze enkele uren in de koelkast rusten.

- Bak de taart gedurende 40 minuten op 180°.

- Versier ze met snoep en cacaopoeder.

Recept en foto: Marie Claire Frans

De pittige en gezondere variant: Driekoningentaart met wortel

Nodig:

- (koninklijke) tulbandvorm

- 300gr wortels, fijngeraspt

- 250gr bloem

- 50gr volkorenmeel

- 150gr kristalsuiker

- 1 tl bicarbonaat

- 1 1/2 tl bakpoeder

- snuifje zout

- 100ml plantaardige olie

- 2 el gebroken lijnzaad, gemengd in 4 el water

- 150ml plantaardige melk

- 1 tl kaneel

- 1/4 tl gemalen nootmuskaat

- 1/4 tl gemalen kruidnagel

- snuifje kardemom



Bereiding:

- Verwarm de oven op 170°C en vet de tulbandvorm in met plantaardige boter.

- Doe de wortels in een kom en voeg de andere droge ingrediënten toe.

- Roer er vervolgens de melk, olie en het lijnzaadpapje onder en roer goed tot je een kleverig beslag krijgt. (Voeg indien nodig nog een klein beetje extra water of melk toe mocht het beslag te droog zijn).

- Doe het beslag in de vorm en stop je boon in de cake

- Bak 25 à 35 minuten in de oven en laat volledig afkoelen alvorens hem uit de vorm te halen. Werk af met jouw favoriete frosting.

Er zit een gat in het midden van de cake en daar kan je ook nog snoep, een kroon of ander lekker in (ver)stoppen.

Recept en foto: vegamuze.be

De gezelligste (en vettigste) variant: Driekoningenmuffins

Nodig:

- muffinblik

- 6 vellen bladerdeeg

- amandel

- 1 eierdooier

Vulling:

- 80 g boter

- 100 g suiker

- 150 g amandelpoeder

- 50 g bloem

- 50 g maïszetmeel

- 2 eieren

Bereiding:

- Vet een muffinblik in met boter. Bekleed de holtes met bakpapier en vervolgens met bladerdeeg.

- Steek uit het deeg ook 6 rondjes uit met de grootte van de holtes, om de bovenkant af te werken.

- Mix alle ingrediënten voor de vulling.

- Vul de deegbodempjes met de frangipanevulling tot ongeveer een halve centimeter onder de rand van je vormpje. Verstop in één taartje een hele amandel.

- Dek de taartjes af met de uitgestoken deegcirkels, druk de randjes aan. Bestrijk de bovenkant van de taartjes met losgeklopt ei.

- Bak ze 20 minuten in de voorverwarmde oven.



Recept en foto: Libelle Lekker