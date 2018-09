Een riem enkel een handig gebruiksvoorwerp? Think again. Een riem kan je outfit een stuk stijlvoller maken in een handomdraai. Zo draag je je riem op de juiste manier!

De riem zélf

Je riem stijlvol dragen? Dat begint bij… inderdaad, de juiste riem kiezen. Let erop dat je gesp aan de linkerkant zit, anders heb je iets te gretig op de vrouwenafdeling geshopt. De gemiddelde riem heeft vijf gaatjes die een belangrijke maat-indicatie kunnen geven. Basseer je bij het passen op het middelte gaatje. Wanneer je je riem op dit gaatje vastpint, zou de flap van je riem door de eerste lus van je broek moeten passen.Lukt dit niet? Dan is je riem te groot of te klein.

Tip: een te grote riem kun je meestal nog op maat laten maken bij de schoenmaker of in de winkel waar je de riem koopt.

Je riem als onderdeel van je outfit

Je riem mag gerust dienst doen als blikvanger van je outfit. Probeer toch een bepaalde compositie in je achterhoofd te houden. Match je riem met de kleur van je schoenen en de rest van je outfit. Cognac accessoires bij een blauw pak bijvoorbeeld! Niet alleen de kleur, ook het materiaal van je riem is belangrijk. Een stoffen riem staat veel sportiever dan een glad exemplaar uit leer, dus houd je riem in dezelfde stijl als die van je outfit.

Laten zien of niet?

Bekijk (en behandel!) je riem als een duurzaam accessoire. Een casual of nette look met een hemd? Dan mag je riem gerust wat buitenlucht zien. Ook als je een (baggy) jeans draagt gecombineerd met een T-shirt mag je gerust je stoere riem tonen. Toch zijn er situaties dat je riem beter bedekt blijft onder je trui. Te simpele riemen die geen meerwaarde geven aan je outfit hoef je echt niet te tonen. Om nog maar te zwijgen over lichtjes versleten exemplaren... .