Zo draag je knielaarzen in stijl

Een schoenentrend die comfortabel, elegant én warm is? Yes please! Een paar stijlvolle knielaarzen mag dit najaar niet in je garderobe ontbreken. Hoe je ze stijlvol draagt, dat lees je hier.

Je knielaarzen combineren

Knielaarzen zijn loeisexy op zich, dus zorg voor een goede balans tussen ‘sexy’ en ‘braaf’. Als je ze combineert met een rechte of zwierige jurk zonder decolleté kunnen ze net heel stijlvol zijn. Met een ruime, wollen mantel of cardigan zal je zien dat ze wonderen doen voor je benen!

Een skinny jeans met een oversized trui of hooggesloten blouse zorgt dan weer voor wat extra volume bovenaan, wat je strakke laarzen balanceert. Korte vestjes en strakke tops laat je tot slot beter links liggen als je het stijlvol wilt houden.

De knielaars zélf

Het materiaal van je knielaars kan voor een heel ander beeld zorgen. Suède of (mat) leer staat veel stijlvoller dan glanzende materialen als lakleer. Met zwarte knielaarzen speel je op safe, maar waarom geen taupe, blauw of bruin paar? Of je nu kiest voor hakken of een platte zool, zorg ervoor dat je knielaarzen perfect passen om het “drie musketiers”-effect te vermijden. Niet te los, maar ook zeker niet te spannend!

Wil je een panty dragen? Kies dan voor een semi-opaque panty, een blikdicht exemplaar doet het sexy effect van je knielaarzen teniet en een volledig transparante panty maakt het dan weer iets té sexy.

Tip: wist je dat een schoenmaker wonderen kan verrichten om je knielaarzen beter te doen aansluiten? Bij de meeste schoenmakers kun je terecht om je laars te laten versmallen én verbreden.