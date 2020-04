Restjes chocolade over? Zo kan je ze nog gebruiken in de keuken

Pasen en chocolade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar eenmaal de feestdag voorbij is, blijf je soms achter met heel wat restjes van de lekkernij. Gelukkig bestaan er enkele leuke manieren om die te verwerken in plaats van alles zo op te eten of weg te gooien. Blogster Jennifer Schleber van The Empty Fridge lijst er enkele interessante op.

De Belgische blogster Jennifer Schleber heeft er haar levensmissie van gemaakt om op een leuke manier zoveel mogelijk keukenrestjes te verwerken. Ze heeft ook enkele handige trucjes en tips in petto om met de overschotten chocolade van de paashaas aan de slag te gaan.

Zo kun je die natuurlijk gebruiken om een warme chocolademelk van te maken, maar ook voor een chocoladefondue. Gewoon de chocolade smelten, wat fruit of marshmallows op een prikker steken en je komt er al een heel eind mee.

Of je gebruikt er in je zelfgemaakte granola of je kunt zelf studentenhaver maken als je ook restjes noten en rozijnen in huis hebt.

Je kunt de restjes chocolade ook gebruiken om koekjes mee te versieren.

Smelt 1 tas chocolade met 2 tl maizena gedurende +/- 1 min in de microgolf tot de restjes chocolade mooi gesmolten zijn.

Roer goed door elkaar.

Dop je vers gebakken (afgekoelde) koekjes in de chocolade.

En wat veel mensen misschien niet weten; donkere chocolade kan ook een prima smaakmaker zijn in chili con carne!