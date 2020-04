Hoe schadelijk is de eerste lentezon?

Zondag laat de zon zich zien en wordt het op sommige plaatsen in ons land twintig graden. Ideaal lenteweer dus en een perfect moment om van de buitenlucht te genieten in en niet te ver van ons kot. Vergeet echter niet om je in te smeren. Want de zon mag dan nog niet fel zijn, je huid is nog niet voorbereid, zegt dermatoloog Ilan Karavani.

Zijn de eerste lentezonnestralen schadelijk voord de huid?

“De eerste lentezon is in principe niet heel sterk, niet zoals de middagzon in augustus. Maar ze schijnt wel op een onvoorbereide huid. Je huid bouwt langzaam een verdedigingsmechanisme op tegen de zon, zodat je tegen de zomer een natuurlijke factor vier hebt, die 75 procent van de zonnestralen tegenhoudt. Maar die verdediging is er in de lente nog niet, dus je smeert best zonnecrème. Je hoeft geen hoge factor te smeren, een 8 of 16 is genoeg, maar bescherm je huid. Als je make-up draagt, draag je eigenlijk al een factor vijftien door het pigment in de kleur van je make-up. ”

Hoe kan je je huid voorbereiden op de zon?

“De huid heeft verschillende beschermende factoren. Eén ervan is pigment, een soort van parasol over de kern van elke cel die het DNA beschermt. Daarnaast is er de hoornlaag, die dikker wordt en het licht gaat weerkaatsen, en er is transpiratie. De natuurlijke bescherming van je huid kan je stimuleren met precursoren, de bouwstenen van het pigment. Drink wortelsap of eet wortels, die bevatten caroteen, tomaten bevatten lycopeen, dat ook in zonnepillen zit. Combineer deze met anti-inflammatoire stoffen zoals blauwe bessen, aloë vera, komkommer, … Want een zonneslag, dat is eigenlijk een ontsteking”.

Dokter Ilan Karavani

Hoe kan je je een kleurtje, en dus een beschermingslaag, opbouwen?

“Dat doe je best langzaam. Het is niet goed om te verbranden: ga altijd uit de zon als je ziet dat je een beetje rood wordt. Die roodheid is een teken van beschadiging. Om een beschermlaagje op te bouwen zijn toch vier weken nodig.”

We willen natuurlijk graag al een beetje kleur als we voor het eerst een rokje dragen. Hoe pak je dat het best aan?

“Een zelfbruiner geeft kleur, maar die beschermt je niet tegen de zon zoals pigment. Die combineer je dus best nog met een UV-bescherming. Ga niet onder de zonnebank: daaronder zal je alleen maar verbranden en je krijgt niet het effect wat je wil. Op het internet kan je zeggen: ik betaal wat extra en mijn pakketje komt sneller. Maar de natuur werkt zo niet: een zwangerschap duurt negen maanden, je kan er geen vijf van maken door een supplement te betalen. Zo is het net met de huid: de aanmaak van pigment heeft drie à vier weken nodig. Soms heb je mensen die na één dagje aan de zee al heel erg bruin zijn, maar dat komt omdat ze een reserve aan pigment hadden. Die reserve kan wel in één keer vrijkomen.”