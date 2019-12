Dit zijn de Limburgse kerstbaby's van 2019

Op kerstdag zijn in Limburg liefst 19 kerstkindjes geboren. Acht van hen werden geboren in het ziekenhuis in Genk, allemaal jongens bovendien. In Hasselt was er maar een geboorte op kerst, maar wel een hele bijzondere want de bevalling was vrijdagochtend al ingezet. In Overpelt kwam een kersttweeling ter wereld. Louke uit Beringen zorgde op kerstdag voor een viergeslacht in haar familie.