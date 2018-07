Vanwaar komen die zwevende ‘draadjes’ voor je ogen bij mooi weer?

Als je op een mooie dag naar de helderblauwe hemel kijkt, dan kunnen ‘draadjes’ je zicht belemmeren. Maar van waar komen die zogenaamde mouches volantes die heel vervelend kunnen zijn?

Als je naar een blauwe lucht of wit plafond staart, zie je ze misschien: zwarte draadjes die voor je ogen lijken te zweven. Vervelend, maar niet noodzakelijk een teken dat er iets ernstigs aan de hand is met je ogen. Mouches volantes horen bij het ouder worden.

Foto: YouTube

Rebecca Taylor, woordvoerster voor de American Academy of Ophthalmology, zegt in een interview met The New York Times dat ze worden veroorzaakt door klonters in het glasvocht, de gelachtige vloeistof aan de binnenkant van onze ogen. Normaal zit het glasvocht vast aan de achterkant van de ogen, maar naarmate mensen ouder worden ontstaan er klontertjes waardoor het glasvocht krimpt, deels loskomt en de ‘draadjes’ beter zichtbaar worden. “Vergelijk het met een knoop aan een jas waarvan het draadje na een tijdje loskomt”, zegt ze.

Ook jonge mensen kunnen deze ‘draadjes’ voorbij zien zweven. Ze zijn vaak een symptoom van bijziendheid of verschijnen na een hoofdletsel of oogoperatie, maar kunnen ook voorkomen in stressvolle situatie of bij vermoeidheid. Hoewel de meeste floaters onschuldig zijn, ga je toch best langs de huisarts als je er op korte tijd veel nieuwe ziet zweven om te voorkomen dat er scheurtjes ontstaan in je netvlies.