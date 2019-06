Zo maak je zelf een goedkope airco

Een koelbox, een ventilator, een blok ijs, een elleboogstuk en een wipzaagje. Meer heb je niet nodig om je eigen airco te maken...

De homemade airco is bovendien in een wip klaar en blaast vijf uur lang lucht van 5°C in de kamer.



Het enige wat je nodig hebt is een voldoende grotet koelbox, een elleboog in pvc, een boormachine en/of figuurzaag en een ventilator. Zorg ook dat je tijdig een stevige blok ijs maakt door een voldoende grote bak water in je diepvries te zetten.

Maak eerst twee gaten van de juiste grootte in het koelbox-deksel. Bevestig vervolgens de elleboog in pvc en de ventilator in het juiste gat. Vul je koelbox met ijs en... de airco is klaar.

De zelfgemaakte airco werkt het best bij droog weer omdat droge lucht sneller afkoelt dan vochtige lucht. Maar hoedanook, de kosten liggen een pak later dan een echt airco-systeem dat eigenlijk volgens hetzelfde principe werkt.