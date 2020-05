Woensdag worden mondmaskers - voor iedereen vanaf 3 jaar - verdeeld in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - Woensdag worden ook in de Heusden-Zolder de herbruikbare mondmaskers verdeeld. Bij de bedeling wordt beroep gedaan op tal van vrijwilligers. Maar eerst worden er op dinsdag pakketten per adres klaargemaakt. De bedelers zullen aan ieders huis aanbellen. Wie niet thuis is, vindt het mondmaskerpakket in de brievenbus.

"Dinsdag 19 en woensdag 20 mei beloven dan ook drukke dagen te worden voor onze medewerkers. Dinsdag verzamelen een 100-tal collega’s in de balzaal van CC MUZE om alle pakketjes klaar te maken. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen immers een aangepast formaat. In elk pakket zit de nodige informatie over het gebruik van het masker. In totaal worden er 30.041 volwassen mondmaskers en 3.401 exemplaren voor kinderen ingepakt."

Op woensdag trekken zo'n 190 medewerkers en vrijwilligers van de dorpsraden hun stapschoenen aan of springen ze op de fiets om vanuit verschillende locaties alle pakketten te verdelen. "De bedoeling is om alles in één dag af te ronden. En dat is een hele uitdaging, zeker omdat er 13.659 adressen zijn … goed voor 282 km aan straten. Omdat we zeker willen zijn dat iedereen zijn pakket ontvangt, zullen onze medewerkers steeds aanbellen. Uiteraard houden ze rekening met de afspraken rond social distancing. Wie niet thuis is, vindt zijn of haar pakket in de brievenbus. Je zorgt best voor een lege brievenbus woensdagmorgen en maak ze nadien zo snel mogelijk leeg."

Info:011 80 80 80 – www.heusden-zolder.be