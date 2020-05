Na 38 jaar stapt Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) uit de politiek

Heusden-Zolder - Maandag diende gemeenteraadslid Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) haar ontslagbrief in als gemeenteraadslid in Heusden-Zolder. Hiermee stopt ze met actieve politiek. De N-VA Heusden-Zolder wil Simonne (76) uitdrukkelijk bedanken voor de jarenlange samenwerking, haar onvoorwaardelijk engagement en haar belangeloze inzet. Ze wordt opgevolgd door Ria Feyen.

Gemeenteraadslid en fractieleider Hans Zegers (N-VA) heeft begrip voor haar beslissing. “We gaan haar sowieso missen in de gemeenteraad”, vertelt hij. “Ze heeft een lange en mooie politieke loopbaan afgelegd. Haar eerste stappen in de actieve politiek zette ze in 1982 met de partij NIEUW. In dat jaar vond in Heusden-Zolder een ware politieke aardverschuiving plaats. Simonne was vanaf 1 januari 1983 één van de maar liefst 11 verkozen raadsleden binnen de NIEUW-fractie. Vanaf 1 april 1983 ruilde ze het gemeenteraadszitje in voor het voorzitterschap binnen het OCMW. Ook bij de twee daarop volgende verkiezingen raakte Simonne met glans verkozen in de gemeenteraad en mocht ze een schepenambt bekleden. Een rol die ze in de periode 1991-1994 combineerde met een zitje in de Limburgse provincieraad. In 1999 klom Simonne zelfs op naar een zitje in het Vlaams parlement. Een rol die ze vroegtijdig terug moest lossen na het jammerlijk ontslag van minister Johan Sauwens. Ondertussen in de gemeenteraad werd Simonne in 2000 opnieuw verkozen als onafhankelijk gemeenteraadslid, waarvan ze de laatste periode van de bestuursperiode opnieuw invulde als schepen. Sinds 2006 raakte Simonne nog drie keer verkozen als gemeenteraadslid op de lijst van de N-VA. Tussendoor nam Simonne nog deel aan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie waarbij ze keer op keer een bijzonder mooi resultaat mocht neerzetten.”

“We willen haar voornamelijk bedanken voor haar enorme inzet, in naam van alle bestuursleden van N-VA Heusden-Zolder.”