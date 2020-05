Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder roept op om lokaal te kopen

Heusden-Zolder - De corona-maatregelen hebben een grote ook impact op de lokale economie van Heusden-Zolder. "Om onze handelaars extra te ondersteunen verzamelden we op www.heusden-zolder.be/handelszaken een overzicht van handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden. De andere handelszaken staan in de digitale bedrijven- en handelsgids op de gemeentelijke website. Het motto #ikkooplokaal is op dat moment zeker belangrijk."

In de exit-strategie is voorzien om onze lokale handelszaken op 11 mei 2020 terug te openen. Om de boodschap breed te verspreiden voorziet het lokaal bestuur een #ikkooplokaal-raamsticker voor elke handelaar. In totaal spreken we over een 600-tal stickers. De actie gebeurt met de steun van de middenstandsraad.

Maar er is meer. Onze redactie geeft maar liefst 25 geschenkkaarten van telkens € 10 weg, om naar hartenlust mee te shoppen bij onze lokale handelaars. Het opzet is eenvoudig. Ga winkelen bij je lokale handelaar en maak samen van je aankoop en de #ikkooplokaal-raamsticker, een foto. Deze stuur je in via ons WhatsApp-nummer, 0477 96 48 88. Uit alle inzendingen kiezen we op maandag 15 juni onze winnaars. Iedereen klaar? Shoppen maar!

Voor meer info: Team Welzijn | Economie gemeentebestuur Heusden-Zolder – 011 80 80 86