130.000 euro financiële steun van stad Beringen voor werkzaamheden Beringse sportclubs

Beringen - Met het FOSSA, het Fonds voor Onderhoud van Stedelijke Sport Accommodaties, ondersteunt de stad sportclubs financieel die grote herstellingen of werkzaamheden uitvoeren aan hun infrastructuur. Dit zowel voor het gebruik via recht van opstal als met een domeinconcessie en zowel voor voorzieningen in openlucht als binnen.

Jaarlijks beschikt FOSSA over een budget van 130.000 euro. Dit jaar gaat het bedrag naar 8 sportclubs toe. “Zo helpen we onder meer met het financieren van ledverlichting aan de tennisvelden van KTC Beringen en aan de voetbalterreinen van FC Turkse, KVK Beringen en Weerstand Koersel,” laat schepen van Sport Tijs Lemmens (Voluit) weten. “Daarnaast ondersteunen we de bouw van een tribune bij American Footballclub Limburg Shotguns en de renovatie van de douches van KFC Paal-Tervant.”

Met FOSSA zorgt de stad samen met de clubs voor de goede staat van de stedelijke sportinfrastructuur waar het leuk, veilig en comfortabel is om te sporten. “Momenteel herzien we het reglement op basis van de feedback van de clubs. Zo kunnen we volgend jaar met een vernieuwd reglement aan de slag,” aldus schepen Tijs Lemmens (Voluit).