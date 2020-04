Geen "Looi Feest" dit jaar

Tessenderlo - Het gemeentebestuur van Tessenderlo heeft woensdag beslist om “Looi Feest”, een volksevenement met braderij, de stratenloop en allerhande randactiviteiten, dit jaar niet te laten doorgaan zoals stond gepland. Het feest in Tessenderlo ging normaal gezien door van vrijdag 03 juli tot dinsdag 07 juli.

“Met de kermis wachten we nog af”, zegt burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL). “We hebben dit samen met het handelsteam en de lokale handelaars besproken. We weten dat dit jaarlijks evenement meestal veel volk lokt. Uit veiligheid en voor de gezondheid van de bezoekers, de organisatoren en de handelaars hebben we beslist om het evenement te annuleren. Dit betekent dat de stratenloop, de braderij en alle randactiviteiten die niet betrekking hebben op de kermis, dit jaar niet zullen plaatsvinden. Wat betreft de kermis: daar wachten we nog af op de beslissing van de veiligheidsraad. We hopen op begrip van onze inwoners”, aldus burgemeester Verwimp.