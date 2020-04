Elke inwoner vanaf 3 jaar krijgt gratis mondmasker

Heusden-Zolder - In de exit-strategie krijgt het dragen van een mondmasker een belangrijke rol. Lokaal bestuur Heusden-Zolder neemt dan ook haar verantwoordelijkheid en bestelde afgelopen vrijdag voor elke inwoner vanaf 3 jaar een duurzaam en herbruikbaar exemplaar.

Om de dienstverlening te garanderen, voorziet het beleid eveneens extra mondmaskers voor haar personeel. "In totaal spreken we over een bestelling van 33.500 exemplaren of goed voor een bedrag van €142.000 .Voor de keuze gingen we niet over één nacht ijs. Na wat vooronderzoek kozen we voor een herbruikbaar, beschermend en milieuvriendelijk mondmasker. Het kreeg een antimicrobiële en antibacteriële afwerking en is bovendien effectief tot 100 wasbeurten. Er is een mogelijkheid om een extra filter in het masker te plaatsen, maar gezien de nano-technologie is dit enkel noodzakelijk voor wie in nauw contact komt met COVID-19 patiënten."

De verdeling van de mondmaskers wordt een organisatorische uitdaging, maar de gemeentelijke diensten zetten alles op alles om het tot een goed einde te brengen. "Verwacht wordt om midden mei tot verdelen over te gaan."