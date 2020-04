Beringse schepen Yalcin betreurt dat het schepencollege geen consensus heeft bereikt rond moskee-oproep "Ezan"

Beringen - Schepen van Welzijn, Hilal Yalcin (CD&V) betreurt de beslissing die donderdag werd genomen door het schepencollege van Beringen. Die ging over een verzoek van de lokale moslimgemeenschap om dagelijks een keer op te roepen tot gebed ter eerbetoon van de zorgsector in tijden van corona. "De moskeebesturen hebben ons een vraag gesteld om binnen het tijdelijke karakter van de coronamaatregelen en het samenscholingsverbod, 1x per dag de ezan te laten omroepen", vertelt schepen Yalcin. "Het zijn inderdaad moeilijke tijden voor iedereen. Net zoals kerkgangers, kunnen moslims hun moskee niet meer bezoeken. Ook de belangrijkste maand voor de moslims, de Ramadan begint over enkele weken. Die wordt normaliter ook collectief beleefd, naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook niet meer kunnen gebeuren. In heel Beringen zien we solidariteitsacties opduiken, en uiteraard doet ook de moslimgemeenschap hier op verschillende manieren aan mee. De klokken luiden om 20u als eerbetoon voor de helden van deze crisis. De moskeeën vragen om te kunnen aansluiten om ook hun stem te laten horen voor deze helden en ook een bron van hoop te kunnen zijn voor de moslimgemeenschap in Beringen. Ik betreur dat er zelfs in crisistijden, geen politieke consensus gevonden kon worden in het schepencollege. Mijn partij was bereid het gesprek aan te gaan en ik sta persoonlijk volledig achter het voorstel. In een stad waar bijna de kwart van de inwoners islamitisch is, vind ik dit oprecht een gemiste kans voor Beringen", aldus schepen Yalcin.