Turkse gemeenschap levert meer dan 300 pizza's a

Heusden-Zolder / Beringen - n Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren hebben mensen uit de Turkse gemeenschap geld ingezameld om al het ziekenhuispersoneel een maaltijd aan te bieden. “We hebben in totaal 2200 euro ingezameld”, zeggen Halime Aktepe en Belgin Aladag. “We willen het ziekenhuispersoneel op eens iets anders dan gewone boterhammen trakteren. Daarom gaan we maandagmiddag pizza afleveren aan het ziekenhuis. We weten dat een pizza niet veel voorstelt tegenover het werk dat zij verzetten. Maar dit is ook een gebaar om te zeggen dat ze er niet alleen voorstaan. Hopelijk blijft het ziekenhuispersoneel de strijd fysiek en mentaal aankunnen. Zij kunnen altijd op onze steun rekenen.” Het ziekenhuis onthaald het initiatief warm. "Lokale, Turkse restaurants leveren pizza's voor het Sint-Franciscusziekenhuis. Met respect voor social distancing", aldus het ziekenhuis.