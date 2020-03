Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder stelt kamers internaat open voor ziekenhuispersoneel

Heusden-Zolder - Deze week waren er enkel op dinsdag twee leerlingen aanwezig op school. Onze leerkrachten focussen zich volop op het online aansturen en begeleiden van het leerproces van hun leerlingen. "Na overleg met het Sint-Franciscusziekenhuis, stellen wij vijftien vrije kamers en de sanitaire ruimtes op ons internaat ter beschikking. Artsen en verpleegkundigen kunnen er een paar uur komen uitrusten indien zij er nood aan hebben. Wij zullen ze zo goed mogelijk in de watten leggen", zegt algemeen directeur van het college, Gert Koninckx.

Ook het online lessensysteem loopt vlot.

"Via Smartschool live wordt er ook aan pre-teaching gedaan: het aanbieden van nieuwe leerstof, waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de school opnieuw open is.

Door het laptopproject hebben alle onze leerlingen van het eerste en vierde jaar hun eigen laptop. Een enorm voordeel in deze online-tijden. Daarenboven stelt de school nog gratis laptops ter beschikking aan leerlingen van andere leerjaren die er thuis geen hebben. Voorlopig zijn er een tiental leerlingen die hiervan gebruik maken. Wij kunnen ook voor onze leerlingen een voucher aanvragen bij Telenet zodat ze bij hun thuis Telenet Wifi Free kunnen gebruiken. Op die manier valt niemand uit de online-boot", aldus algemeen directeur Koninckx.