Looise schepen wil met streetartproject jongeren warm maken voor kunst

Tessenderlo - De jeugddienst en de Looise schepen van Jeugd, Karolien Eens (sp.a-SPiL) vinden het belangrijk dat jongeren aan de hand van verschillende kunstvormen zoals graffiti, schilderen, sculptuur, smeedwerk, enzovoort, hun creativiteit kunnen uiten in het Looise straatbeeld. “Daarom zijn we op zoek naar gevels die de gemeente of bedrijven, maar zeker ook privépersonen gratis ter beschikking stellen aan jongeren tussen 15 en 25 jaar,” aldus schepen Eens. “Ook locaties waar een kunstwerk gezet kan worden zijn heel interessant.Alle voorstellen zijn welkom. Enige vereiste is wel dat de gevels of plaatsen zichtbaar zijn voor het publiek. De lijst met ingediende locaties en gevels wordt begin april besproken met het schepencollege.”

De gemeentelijke jeugddienst is daarnaast ook op zoek naar creatieve geesten die graag meewerken aan het streetartproject. “We willen iedere jongere de kans geven om een ontwerp in te dienen. Diegene die hulp nodig heppen met hun kunstwerk worden ondersteund door een ervaren kunstenaar. Kunst op straat is voor iedereen toegankelijk. Dat is in deze periode meer dan nodig."

Schepen Eens toverde de voorbije week een groot wit doek om tot een heus kunstwerk. Hiermee wilt ze, samen met haar gezin, de vele mensen die nu in de zorg staan bedanken.

Heb je een gevel of garagepoort die beschilderd mag worden, heb of ken je een leuke locatie voor een kunstwerk, ben je creatief en wil je graag een ontwerp indienen of ben je handig om dergelijke ontwerpen mee te realiseren? Neem dan als de bliksem contact op met de jeugddienst van Tessenderlo via jeugddienst@tessenderlo.be.