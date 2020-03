Tekenjuf Magali geeft online les op instagram

Heusden-Zolder - Ook de Academie van Heusden-Zolder is door de coronabusiness gesloten. Maar daar hebben ze iets opgevonden. Tekenjuf Magali kwam met een leuk alternatief. Via haar Instagram account Tekenjuf_magali laat ze aan haar leerlingen weten dat ze is begonnen met de thuisacademie. Volgens Magali Merzougui, zoals de tekenjuf heet, geeft ze aan haar leerlingen opdrachtjes om thuis creatief te zijn. "Als ze klaar zijn met hun opdrachten, dan mogen ze de resultaten delen via diezelfde groep. Uiteraard rekenen ze dan ook op feedback van medeleerlingen, mezelf en van de ouders. Het is een oplossing voor de periode dat ze niet fysiek aanwezig kunnen zijn en tegelijkertijd leren ze individueel werken. Ik moedig hen ook aan om hun fantasie te gebruiken." Iedereen kan volgens zijn eigen ritme de opdrachten afwerken. In een video leg ik per opdracht, stap voor stap, uit hoe ze aan de slag kunnen gaan. "Ik ben er zeker van dat iedereen versteld zal staan tot wat onze leerlingen in staat zijn," besluit Juf Magali.