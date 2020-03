Heusden-Zolder - Een ondernemer in de voedingssector uit Heusden-Zolder heeft vrijdag zijn stock mondmaskers geschonken aan het ziekenhuis van Heusden. De ondernemer, die liever anoniem blijft, contacteerde schepen van Leefmilieu, Yasin Gül met de vraag of het gemeentebestuur de mondmaskers kan overhandigen aan diegene die ze nodig hebben. Schepen Gül heeft samen met Heusdenaar Taner Ikiz de mondmaskers bij het ziekenhuis binnengebracht. "We moeten elkaar zoveel mogelijk helpen", klonk het.