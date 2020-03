Italiaans restaurant kookt voor het ziekenhuispersoneel

Heusden-Zolder - In Heusden-Zolder heeft Italiaans restaurant Sapore del Sud een pastamaaltijd bereid voor alle medewerkers van het Sint-Franciscusziekenhuis. Daarmee legt ook dit restaurant de zaken stil tot na de coronacrisis.

Nochtans hadden de zussen Emanuella en Modesta Mollo vorige week vrijdag nog beslist om de zaak verder te zetten via een afhaalsysteem. “We hadden gehoopt dat we daarmee de schade toch nog wat konden beperken”, aldus Emanuella. “Maar we voelden ons niet gerust. We hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen zoals dat onze klanten aan de ingang moesten wachten om hun bestelling af te halen en contactloos betalen. Door de toestanden in Italië zit de schrik er goed in bij ons. Daarom hebben we dinsdagmorgen beslist om ook onze afhaaldienst stop te zetten. Nochtans was dat een groot succes. We zijn gespecialiseerd in pizza’s en pasta. We hadden speciaal voor ons plan vrijdag nog heel wat inkopen gedaan. Maar omdat we toch beslist hebben om te stoppen en we alleen met verse producten willen werken, zaten we met al onze producten in de koelkast. Het zou zonde zijn om die zomaar weg te gooien. Daarom hebben we beslist om er iets mee te doen voor al die mensen die nu in het ziekenhuis klaar staan om ons te helpen als het misgaat met onze gezondheid. We hebben hen gecontacteerd en het aanbod werd enthousiast onthaald. Het is belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen om deze crisis tot een goed einde te brengen. “ besluiten de zussen vastberaden.

De maaltijd werd goed onthaald bij de medewerkers van het ziekenhuis. “Iedereen heeft genoten van het lekkere eten. We willen hen bedanken voor hun warm initiatief.”