Bouwbedrijven schenken 700 mondmaskers (FFP2 en FFP3) aan Sint-Franciscusziekenhuis

Heusden-Zolder - “Onze ziekenhuismedewerkers en patiënten zijn jullie bijzonder dankbaar”, zo zegt Diane Mombers, woordvoerster van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. “Dat zorgverleners haastig op zoek zijn naar mondmaskers is niets nieuws. Maar de hartverwarmende acties om ze te vinden zijn zo overweldigend", aldus woordvoerster van het ziekenhuis Diane Mombers.

"Zo heeft onze hoofdapothekeres, Cindy Smolders, haar vader gecontacteerd die bouwkundig ingenieur is en contacten heeft in de bouwwereld. Op nog geen uur tijd kregen we 100 mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 van bouwbedrijf Vanderstraeten in Lummen. Ook afbraakwerken Luc Claes in Beverlo heeft 500 stuks FPP3-mondmaskers gratis binnengebracht. Zojuist meldde het bouwbedrijf Reynders uit Houthalen-Helchteren zich om ook 100 FFP3-maskers gratis binnen te brengen. Vanwege de hele ziekenhuisploeg willen we hen van harte bedanken. De mondmaskers zullen niet alleen onze ziekenhuismedewerkers beschermen, maar ook onze patiënten. Het klinkt misschien raar maar die felbegeerde mondmaskers zijn een godsgeschenk.”

Zelfgemaakte mondmaskers

Ondertussen melden er zich ook mensen aan bij het ziekenhuis om zelf mondmaskers te maken. “Daarstraks kwamen een aantal handige vrouwen vragen of ze mondmaskers konden maken voor het ziekenhuis. Ze hadden ook naaipatronen bij om ze onder het ziekenhuispersoneel te verspreiden. Ik kan alleen maar zeggen dat op dit moment er een enorme solidariteit heerst binnen het ziekenhuisteam, samen met de mensen buiten. Ook de zorgverleners, zoals zelfstandige verpleegkundigen en huisartsten, bundelen samen met ons de krachten om de strijd tegen dit virus aan te gaan. Wie had ooit verwacht dat ziekenhuizen beroep konden doen op bouwbedrijven? Ongelofelijk warm”