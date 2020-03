Ook Beringen helpt! #samentegencorona

Beringen - Stad Beringen lanceert een platform beringen.be/beringenhelpt voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen. Vrijwilligers kunnen zich op de website van de stad registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus lokken een golf van solidariteit uit. Burgemeester Thomas Vints: “Rampen en crisissen halen het beste in mensen naar boven. Vele Beringenaren melden online of bij de stad dat ze klaarstaan om anderen te helpen. Een prachtig gebaar van solidariteit dat we als stadsbestuur willen ondersteunen, daarom lanceren we het platform beringen.be/beringenhelpt.” Niet iedereen die tot een risicogroep behoort, of verplicht thuis moet blijven, kan een beroep doen op zijn familie, vrienden of buren voor hulp. Vele Beringenaren staan paraat om te helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, medicijnen af te halen, dieren te verzorgen of vanop afstand gezelschap te houden via telefoon, mail of brief.



Ook jij kan je steentje bijdragen. Op het platform kunnen Beringenaren die willen helpen zich registreren en tegelijk kunnen inwoners in nood er discreet terecht met hun hulpvraag. De stadsdiensten zullen dit initiatief actief ondersteunen en de vrijwilligers verbinden met de Beringenaren die hulp nodig hebben.



Vergeet je buren, vrienden of familie niet. Op www.beringen.be/beringenhelpt vind je handige invulkaartjes die je in jouw straat in de brievenbussen kan verdelen. Zo weten je buren dat jij voor hen klaarstaat.



De Vlaamse regering ondersteunt de vele lokale solidariteitsacties en breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die acties organiseren tijdens de coronacrisis. Zo zijn zij verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens hun vrijwilligerswerk. Iedereen kan een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.