Zwembad Sportoase be-Mine Beringen sluit deuren tot 31 maart

Beringen - Het zwembad Sportoase aan be-Mine in Beringen, is één van de 16 operationele sportoasevestigingen die vandaag om 12 uur haar deuren gesloten heeft voor het publiek. Het zwembad zal gesloten zijn tot en met 31 maart. De beslissing is gevallen na een grondige analyse van de richtlijnen rond het beperken van de risico’s en de mogelijke overdracht van het Coronavirus, is in overleg met alle gemeentelijke instanties. Het personeel is momenteel druk in de weer om alle reservaties met betrekking tot de zwemactiviteiten, af te bellen. Sportoase zal alle lopende beurtenkaarten en/of abonnementen verlengen met de periode van deze sluiting.