Mijnmuseum Beringen sluit haar deuren

Beringen - Het mijnmuseum van Beringen mijn sluit haar deuren van 13 maart tot 13 april als maatregel voor het coronavirus. Dat zegt voorzitter van het mijnmuseum William Vanderheyden. "We hebben zojuist beslist om het museum volledig te sluiten voor het publiek", zegt hij. "En dat juist in de drukste periode van het jaar. Dit wilt zeggen dat we meer dan 5.000 bezoekers moeten annuleren. De beslissing is er gekomen omdat onze bezoekers vooral bestaan uit schoolkinderen en senioren. Ook uit voorzorg voor onze gidsen die voornamelijk bestaan uit gepensioneerde ex-mijnwerkers."