Beringen - Een nieuw geval van het coronavirus in een Limburgse school.

Ook in het Spectrumcollege in Beringen zitten “2 leerlingen in quarantaine thuis omdat een gezinslid positief testte op het coronavirus”, zegt directeur Ludo Elsen. “In onze Campus van Lummen is er ook 1 leerling thuis. Alle drie gezinnen zijn op skivakantie geweest in Noord-Italië. Eind deze week beslissen we of de skivakantie in Zuid-Tirol en andere schoolreizen zoals die naar Venetië, Slovenië en Kroatië kunnen doorgaan.”