Boom verspert Kolderstraat na rukwinden

Heusden-Zolder - De brandweerpost van Heusden-Zolder moest maandagavond uitrukken naar de Kolderstraat in Zolder. Daar was een boom door de hevige wind omgewaaid en dwars over de rijbaan, voor het huis van de familie Mollo, terechtgekomen.

De berk kon al snel in stukken gezaagd en verwijderd worden door de brandweermannen. De straat was gedurende een twintigtal minuten versperd. De boom viel voor het huis van Modesta Mollo. "Ik hoorde een knal vanuit onze keuken. Toen ik naar buiten ging kijken, zag ik een grote boom over de hele weg liggen. Overal lagen takken. Gelukkig is hij niet op ons huis terechtgekomen. De brandweer was er snel bij. Helden zijn het."