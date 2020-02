Heusden-Zolder ondersteunt gezinnen in hun zoektocht naar kinderopvang

Heusden-Zolder - Kinderopvang biedt alle gezinnen de kans om werk te zoeken, aan het werk te gaan of te blijven. Maar ook als je een opleiding wil volgen of als de draagkracht van je gezin door gezondheidsproblemen of andere moeilijkheden even onder druk staat, kan je baby of peuter (tot 3 jaar) terecht in de kinderopvang van de gemeente. "Onze collega’s van het Lokaal Loket Kinderopvang helpen je elke woensdagvoormiddag tussen 9 en 11.30 uur met veel plezier verder in het Huis van het Kind in de Minderbroedersstraat of bij Team Welzijn op het gemeentehuis."

Natuurlijk kan je ook online een aanvraag indienen via de gemeentelijke website. Medewerkers van het Lokaal Loket Kinderopvang gaan meteen na of er voor jouw kind nog een plaatsje vrij is. Hou wel rekening met mogelijke wachtlijsten in sommige kinderopvangvoorzieningen.

"Samen bereik je meer dan alleen. Onder dat motto werkt het Huis van het Kind samen met alle kinderopvangvoorzieningen voor baby’s en peuters in onze gemeente. Om deze samenwerking te stimuleren, voorziet het lokaal bestuur jaarlijks 9 500 euro subsidies."

Heb je zelf ambitie om te werken in een kinderopvang? Neem dan contact op met Ferm Kinderopvang via 070 24 60 41. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe onthaalouders in de gemeente.

Info: Huis van het Kind – 0473 19 96 00 of Team Welzijn - 011 80 80 86