Heusden-Zolder doet mee aan grote zwerfvuilactie

Heusden-Zolder - Genoeg van al dat zwerfvuil? Doe jij op 20, 21 en 22 maart ook mee aan Straat.net? Tijdens deze grote zwerfvuil opruimactie trekken we er ook dit jaar massaal op uit om samen onze omgeving te bevrijden van al dat zwervend vuil.

Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om van je eigen buurt een aangenamere plek te maken en er nog wat aan verdienen ook? Schrijf je dan zeker in! Deelnemers gaan aan de slag in een toegewezen gebied met het nodige opruimmateriaal en krijgen voor elke opgeruimde kilometer 15 euro van Limburg.NET. Inschrijven kan tot 21 februari via onze website www.heusden-zolder.be/inschrijving-zwerfvuilactie. Samen gaan we voor een proper Heusden-Zolder!

Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 87