VVV Toerisme Tessenderlo zoekt vrijwillige toezichters voor Railbike

Tessenderlo - VVV Tessenderlo vzw, die de Railbike uitbaat is op zoek naar vrijwilligers nadat de enige toezichter moest afhaken. Er wordt een vrijwilligersgroep opgestart.

De Railbike in Tessenderlo startte in 2002 als eerste in Vlaanderen. Ondertussen zijn er vijf gelijkaardige spoorfietsuitbatingen in dit land. Het afgelopen jaar kwamen meer dan vierduizend bezoekers uit binnen- en buitenland langs.

De Railbike is een niet-commerciële attractie uitgebaat door VVV-Tessenderlo vzw. "Nadat de enige toezichter moest afhaken wegens heirkracht, wordt voor 2020 gestart met een vrijwilligersgroep die volgens een afgesproken agenda de bezoekers beurtelings ontvangt bij de startplaats aan het station. Het nieuwe seizoen start op 3 april. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de VVV op nummer 013 35 33 31 (kantooruren) of vvv@tessenderlo.be", aldus François Van Gehuchten van VVV-Tessenderlo.