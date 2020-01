Klas 3A van SBS Koersel wint wedstrijd rond rookmelders

Beringen - Om de - sinds januari van dit jaar geldende - rookmelderverplichting extra in de kijker te zetten werden de leerlingen en klassen van het 1e tot en met het 6e leerjaar uit Beringen uitgenodigd om foto's door te sturen van het plaatsen van rookmelders en werken rond het thema brandveiligheid. Klas 3A van de Stedelijke basisschool in Koersel is winnaar van de wedstrijd.

In november organiseerde de kindergemeenteraad van Beringen een fotowedstrijd om brandveiligheid te promoten. Om de rookmelderverplichting extra in de kijker te zetten werden de leerlingen en klassen van het 1e tot en met het 6e leerjaar uit Beringen uitgenodigd om foto's door te sturen van het plaatsen van rookmelders en werken rond het thema brandveiligheid. Met als prijs een begeleid bezoek aan de brandweer.



Uit alle ingezonden foto’s werd begin januari de winnende foto geloot. “Dat onze kindergemeenteraad brandveiligheid als een prioriteit vooropstelt en er op een creatieve wijze aandacht voor vraagt, verdient alle lof!” laat schepen van jeugd Jessie De Weyer weten. Samen met kinderschepen Miro Troonbeeckx bracht ze op donderdag 23 januari een verrassingsbezoek aan de winnende klas om de cadeaucheque te overhandigen.



Klas 3A van juf Joke van de stedelijke basisschool in Koersel was helemaal in haar nopjes. “Zowel de kinderen individueel, als de volledige klas hebben gewerkt rond het thema brandveiligheid en daarvoor geven we als stad Beringen een dikke pluim!” besluit schepen De Weyer.