Stadsbestuur trakteert alle Beringenaren op nieuwjaarsreceptie

Beringen - Stad Beringen organiseert voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op zondag 26 januari. Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom op het Kerkplein in Koersel om te klinken op het nieuwe jaar. Het stadsbestuur zorgt voor gratis drank, frietjes en animatie voor het hele gezin.

Het stadsbestuur heeft de ambitie om de Beringenaren met elkaar te verbinden. “De nieuwjaarsreceptie is een ideaal moment om elkaar te ontmoeten, oude banden aan te halen en nieuwe vriendschappen te smeden,” zegt burgemeester Thomas Vints. “We maken van Beringen een warme stad, waar iedereen zich thuis voelt. Deze eerste nieuwjaarsreceptie krijgt in de komende jaren zeker een vervolg, telkens op een andere locatie in de stad.”



Het feest op het Kerkplein in Koersel barst los om 15.00 uur. Het stadsbestuur trakteert iedereen tot 17.00 uur op gratis drank en frietjes en daarnaast valt er nog veel meer te beleven. “We bieden doorlopend kinderanimatie aan, de mama’s en papa’s verrassen we met leuke acts en een dj houdt tot 21.00 uur de sfeer erin. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om van deze eerste nieuwjaarsreceptie een onvergetelijke dag te maken,” vertelt schepen van evenementen Werner Janssen.



Wil je zonder zorgen komen meevieren? Stap dan op de gratis pendelbus met haltes in Koersel, Stal, Korspel, Beverlo, Beringen-Mijn, Tervant, Paal en Beringen. De twee lijnen rijden in tegenovergestelde richting. Ook de fiets is een prima alternatief. Je kan hem veilig en gratis stallen op het Kerkplein.



Wie toch voor de auto kiest, raden we één van volgende parkings aan: Lidl (Albert I-laan 27), Sporthal (Sportlaan 20), Club 9 (Jeugdpad 9), COR (Pastorijstraat), Delhaize, Kerkhof en Basisschool (Pieter Vanhoudstraat).



Meer informatie over de haltes en het rittenschema van de pendelbus en de verschillende parkings vind je op www.beringen.be/Nieuwjaarsreceptie