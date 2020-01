Lachgas aangetroffen in voertuig door lokale politie Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - Vrijdagavond heeft een patrouille van de lokale politie van Heusden-Zolder een voertuig aangetroffen met aan boord twee jonge mannen van 19 en 20 jaar oud. Beide personen hadden een ballon in de hand. Bij controle bleek dat de mannen lachgas aan het gebruiken waren. Aan boord van het voertuig werd een fles gevonden van 2kg. Deze werd door de politie in beslag genomen. Dit is een inbreuk op de nieuwe GAS wetgeving die sedert 1 januari van kracht is gegaan in Heusden-Zolder. Op meerdere andere locaties zijn ook lege ballonnen of kleine gaspatronen teruggevonden.

De lokale politie van Heusden-Zolder zal hier verder op blijven controleren en de goederen in beslag gaan nemen. "Tenslotte willen we ook nog eens wijzen op de gevaren die het gebruik met zich meebrengt. Zowel naar bestuurders onder invloed, maar ook gewoon de eigen gezondheid die ernstig in gevaar wordt gebracht".

https://www.druglijn.be/drugs-abc/vluchtige-snuifmiddelen/veelgestelde-vragen/wat-is-lachgas

Verder werd in de loop van de avond nog een bestuurder geïntercepteerd op de Koolmijnlaan nadat hij begon te driften. Vanuit de patrouillewagen konden we zien dat de 27jarige man uit Beringen terug grip kreeg op zijn wagen en begon op te trekken. De dienstauto haalde enorm hoge snelheden om de man te kunnen inhalen, hetgeen uiteindelijk ook lukte. De magistraat van dienst werd gecontacteerd en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.