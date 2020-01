Gratis busvervoer naar de nieuwjaarsreceptie van stad Beringen

Beringen - De Stad Beringen zorgt voor gratis busvervoer naar nieuwjaarsreceptie in Koersel. Die gaat door op zaterdag 26 januari vanaf 15 uur op het kerkplein in Koersel bij Beringen.

Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur reeds haar plannen aan om een jaarlijkse nieuwjaarsdrink te organiseren voor alle inwoners van de stad. “Elk jaar zal de drink in een andere deelkern plaatsvinden. Eerste afspraak is alvast in Koersel, op zondag 26 januari vanaf 15.00 uur,” aldus burgemeester Thomas Vints. Tussen 15.00 uur en 17.00 uur ben je welkom op het Kerkplein voor een gratis drankje, vanaf 17.00 uur is het betalend. Nagenieten van leuke animatie en muziek kan tot 21.00 uur.



Om ervoor te zorgen dat iedereen vlot en veilig van en naar de nieuwjaarsreceptie geraakt, zet het stadsbestuur ook meteen twee pendelbussen in. “Onze bestuursploeg wil zoveel mogelijk Beringenaren de kans geven om het nieuwe jaar samen feestelijk in te zetten!” glundert schepen van evenementen Werner Janssen.



Er worden 2 bussen voorzien, in tegenovergestelde richting, met het volgende traject: Kerkplein Koersel – Stal (kruising Nieuwendijk – Heerbaan) - Korspel Eggestraat – Beverlo-centrum - Beringen-Mijn (halte Tuinwijk) - Tervant (halte Tervant School) – Paal-Dorp – Beringen Markt. Deze dienst is voorzien van 14.30 tot 20.30 uur en wordt kosteloos aangeboden door het stadsbestuur.



Kom en klink samen met je stadsgenoten op het nieuwe jaar!