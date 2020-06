CD&V-Groen pleit voor doorgedreven snelheidscontroles en beveiliging Oppelsenweg

Zonhoven - Oppositiepartij CD&V-Groen pleit ervoor dat de gemeente de Oppelsenweg veiliger maakt en dat er doorgedreven snelheidscontroles komen totdat de weg is beveiligd. In de Oppelsenweg wordt vaak veel te snel gereden waardoor automobilisten regelmatig in voortuinen belanden of tegen gevels terecht komen. Onlangs gebeurde er zelfs nog een dodelijk ongeval waarbij de buurtbewoners een jonge man probeerden te reanimeren, maar jammer genoeg tevergeefs. De bewoners van de buurt voelen zich niet meer veilig en hebben zwarte vlaggen uitgehangen.

Volgens CD&V moet er dingend werk worden gemaakt van de beveiliging van de straat. Ook van de aanpassing van het verouderd mobiliteitsplan waarin volgens de partij staat dat fietspaden langs die weg al aangepast zijn, wat niet gebeurd is.

"Bewoners durven hun kinderen niet meer via het fietspad langs de Oppelsenweg te laten rijden", aldus CD&V-Groen. "Wij kregen een lijst van met 30 data tussen 2000 en nu met ongevallen op het weggedeelte Oppelsenweg-Molenweg."

"Nochtans waren er in 1992 plannen om deze weg aan te passen. Ik citeer: 'Om dit evenwicht te verkrijgen wordt de rijweg uitgevoerd in asfalt van 6m breedte en worden er losliggende fietspaden aangelegd in rode beton van 2m breed, afgescheiden van de rijweg door een groenzone van minstens 1m breedte'.

"De aanleg van een gescheiden fietspad was zonder twijfel een goede oplossing geweest voor de verkeersveiligheid. Betreurenswaardig genoeg werden in 1995 deze plannen opgeborgen."

"Er is een nieuwe asfaltlaag op de bestaande betonnen verharding geplaatst, met behoud van het aanliggende fietspad. Op bladzijde 92 van ons gemeentelijk mobiliteitsplan (B.2-6) staat dat de aangepaste fietspaden (juiste type: vrij liggend of aanliggend verhoogd) reeds gerealiseerd zijn. Bladzijde 206 vermeldt echter duidelijk dat het fietspad voor de Oppelsenweg/Molenweg van het “fout type” is. Dit mobiliteitsplan dateert van 2011 en is volgens ons bijgevolg dringend aan een herziening toe."

"Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor ongevallen is het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om in te staan voor de veiligheid van haar bewoners en daar werk van te maken. Momenteel is de veiligheid niet meer gegarandeerd langs deze weg."

"De overheid moet er eveneens voor zorgen dat de weginrichting aangepast is en niet uitnodigt tot hoge snelheden. De aanleg van een vrij liggend fietspad is zeker en vast een goede oplossing in deze, zowel voor het veilig gebruik van de fietspaden, maar tevens ook voor het automatisch verlagen van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer (kijk naar de Bokrijkseweg en de Timmerveldweg).