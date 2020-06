Vlaams geld voor vernieuwing centrale verwarming basisschool De Zonnewijzer

Zonhoven - De lokale afdeling van N-VA laat weten dat Vlaanderen 39.000 euro investeert in de in basisschool De Lettermolen in Zonhoven. Met dat geld wordt de centrale verwarming vernieuwd.

Het Vlaawse minsterie van onderwijs, met minister Ben Weyts (ook N-VA) aan het hoofd, investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 39.068 euro in De Lettermolen. Concreet gaat het om de vernieuwing van de centrale verwarming.

"Zoals bekend kunnen scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden," klinkt het.