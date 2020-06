30.000 euro extra geld voor armoedebestrijding

Zonhoven - Zonhoven krijgt van de Vlaamse regering 30.680 euro extra voor het lokale armoedebeleid. Volgens schepen en OCMW-voorzitter Ria Hendrikx (Open Vld) worden die middelen gebruikt om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

“De afgelopen weken zagen we in het OCMW de gevolgen van de coronacrisis. Toch vrezen we dat de grootste impact vooral de komende weken te verwachten is. Door de lockdown en de blijvende veiligheidsmaatregelen zijn veel mensen immers door hun reserves heen. Nu het normale leven stilaan herneemt, is het voor de mensen met een laag inkomen - die weinig buffer hebben - een grote uitdaging om met hun beperkt budget rond te komen. We bekijken nu hoe we deze mensen op de beste manier een duwtje in de rug kunnen geven.”

Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) vervolgt: "Met deze extra middelen zorgen we dat de gevolgen van de coronacrisis deze gezinnen niet verder in isolement brengen. Het armoedebeleid in Zonhoven is erop gericht dat kwetsbare gezinnen en de kinderen die erin opgroeien, gelijke kansen krijgen."