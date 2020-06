Meer dan vierhonderd deelnemers nemen plaats aan 'virtuele langste eettafel'

Zonhoven - Vanwege corona konden de vrijwilligers van het Zonhovense Dorpsrestaurant dit jaar geen lunch serveren in de Kwint. Toch creëerden ze een gevoel samenhorigheid tijdens de week van de verbondenheid. Dat deden ze met een 'virtuele' langste eettafel.

Tijdens de week van verbondenheid organiseert het Dorpsrestaurant elk jaar een langste eettafel met de bedoeling om tijdens een gezellige lunch het gevoel van verbondenheid te versterken. Corona stak daar dit jaar een stokje voor. Onder het motto 'afstand is niet hetzelfde als afstandelijkheid' bleven de vrijwilligers niet bij de pakken zitten. Ze organiseerden immers een 'virtuele langste eettafel'. Ook de vrijwilligers van Zonhoven Zorgt zetten mee hun schouders onder dat project. De vrijwilligers brachten iedere deelnemer een placemat en ze deelden een lekkernijtje uit.

Ook de bewoners van de serviceflats en woonzorgcentra H Catharina en het Dorpvelt deden mee. In totaal waren er maar liefst meer dan 400 deelnemers. Honderd van hen stuurden een foto in die te bekijken is op de Facebookpagina van de gemeente: dat is de 'langste virtuele eettafel' als het ware. Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met Rimo Limburg, de vrijwilligers van het Dorpsrestaurant en de vrijwilligers van Zonhoven Zorgt.

U kunt de foto's van de 'langste virtuele eettafel' bekijken op:

https://www.zonhoven.be/de-langste-eettafel-vanuit-ons-kot?fbclid=IwAR3zoO2EZOD7pWTwIHKur33s1knGJXIy_6NsL0w2FmZzZj98PEzFGDqox6A