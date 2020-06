Scouts organiseren zaterdag weer papierslag in Termolen

Zonhoven - De Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven laten weten dat ze op zaterdag 6 juni opnieuw een papierslag organiseren. Ze halen papier huis aan huis op in heel Termolen.

Omdat er waarschijnlijk heel wat papier buitengezet zal worden en er dus veel werk is, vragen de Scouts om het papier zeker voor 8 u 's morgens buiten te zetten. Ze werken ook laat door (vermoedelijk tot 20 u) om zo het papier op te halen in alle straten van Termolen.

"We hebben jammer genoeg al 2 maanden geen papier kunnen ophalen waardoor jullie waarschijnlijk een hele berg thuis hebben staan. Bedankt om dit bij te houden! Van Limburg.net krijgen we voorlopig echter maar 1 container extra. We doen er alles aan om toch nog extra containers te bekomen zodat al jullie papier in de containers gaat. Kom je echter zondag je papier brengen en merk je dat er echt geen plaats meer is, neem je papier dan alsjeblieft terug mee naar huis of breng het naar het containerpark. Zo vermijden we samen zwerfvuil rondom de lokalen en de school," aldus de scouts op hun website.

meer info https://www.juventazonhoven.be/nieuwtjes/papierslag-6-juni-gaat-door