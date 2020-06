Zo werd de beiaard vorige zondag bespeeld

Zonhoven - Vorige zondag ging het eerste van vijf beiaardconcerten van start. Die worden gespeeld door Wouter Vandevoort en Ken Theunissen. Opmerkelijk is dat aan het concert een stevige beklimming voorafgaat helemaal tot in de nok van de kerk. Ook is bijzonder dat er in de Sint-Quintinuskerk wel een klokkenspel is, maar geen beiaardklavier. Maar dat probleem werd handig opgelost.

U kunt ook de komende vier zondagen nog luisteren naar de heel bijzondere beiaardconcerten in Zonhoven. Ken Theunissen en Wouter Vandevoort slaagden erin een elektronisch keyboard aan te sluiten aan het systeem in de kerk. Op die manier kunnen ze een iedere zondagnamiddag een concert geven met moderne en klassieke muziek.

Aan de beiaardconcerten is trouwens ook een quiz verbonden. Die quiz gaat als volgt:

Iedere week na het slaan van het uur om 16.00 uur, speelt de beiaardier een lied. U onthoudt best de titel van dat liedje. Want na vijf weken kunt u met de eerste letter van al die liedjes een woord vormen. Dat woord kunt u na afloop van de concerten mailen naar tentakel@zonhoven.be en misschien wint u wel een mooie prijs.