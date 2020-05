Beiaard-wedstrijd zondag van start

Zonhoven - Vanaf zondag 31 mei starten er beiaardconcerten in Zonhoven. Vijf weken lang spelen twee muzikanten moderne en klassieke beiaardliederen. Het zijn bijzondere concerten want in de toren van de Sint-Quintinukerk zijn er wel klokken, maar is er geen beiaardklavier. Daarom moest er een elektronische keyboard aangesloten worden op het systeem.

Naar verluidt was het niet eenvoudig om een keyboard aan te sluiten op het speciale beiaardsysteem in de Sint-Quintinuskerk. Maar het is gelukt en de beiaardconcerten kunnen plaatsvinden. Gedurende vijf zondagen vanaf 15.30 uur wordt er gespeeld door de beiaardiers van dienst Ken Theunissen en Wouter Vandevoort.

Aan de concerten, die in het centrum hoorbaar zijn en ook via facebook gestreamd worden, is een wedstrijd verbonden. Die wedstrijd gaat als volgt: Iedere week na het slaan van het uur om 16.00 uur, speelt de beiaardier een lied. U onthoudt best de titel van dat liedje. Want na vijf weken kunt u met de eerste letter van al die liedjes een woord vormen.

https://www.zonhoven.be/beiaardconcerten-in-zonhoven