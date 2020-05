Smallere rijweg en vrijliggende fietspaden voor de Elstrekenweg

Zonhoven - De Elstrekenweg in Termolen wordt binnen enkele jaren grondig aangepakt.De kaarsrechte en brede weg nodigt uit tot snel rijden en is dus onveilig.

Het gemeentebestuur stelt een ontwerper aan om een nieuwe weg uit te tekenen met smallere rijbanen en vrijliggende fietspaden. Bedoeling is dat de verkeersveiligheid gevoelig wordt verhoogd.Volgens schepen Johan Schraepen wordt de straat volledig heraangelegd. “ We versmallen het wegprofiel en voorzien mogelijk enkele as-verschuivingen. Daarnaast willen we brede en vrijliggende fietspaden."

Volgens burgemeester De Raeve trekt de gemeente daarvoor iets meer dan 1,5 miljoen euro uit en kunnen de werkzaamheden aan de Elstrekenweg wellicht in 2022 van start gaan.