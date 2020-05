Dit was de markt

Zonhoven - In Zonhoven verliep de zondagsmarkt gedisciplineerd en rustig. Met voldoende plaats, hoge dranghekken en security-mensen verliep alles veilig.

Het was aanschuiven aan zowel de ingang als aan de kramen van de Zonhovense zondagsmarkt. Een groep van een achttal security-mensen - bekende gezichten die op regelmatige basis ingezet worden tijdens evenementen in de gemeente - controleerden het parcours en leidden alles in goede banen. Ze zorgden er met een telsysteem voor dat er maximum driehonderd personen tegelijk op het marktplein aanwezig waren. Het marktplein was volledig afgezet met hoge dranghekken. De klanten geraakten er dus alleen maar in en uit aan de officiële ingang en uitgang. Daardoor waren ze ook verplicht om het marktparcours in één richting te volgen. “Door de maatregelen hebben we op het terrein plaats voor veertig kramen,” zegt schepen Frank Vandebeek. Dat is de helft van het normale aantal. “Om iedereen aan bod te laten komen, hebben we de marktkramers-abonnees in drie groepen verdeeld. Telkens als het markt is, komen er twee groepen marktkramers aan bod, zodat we een zo volledig mogelijk aanbod hebben.” Het was duidelijk dat de klanten hun markt gemist hebben de voorbije tijd. De marktkramers die we spraken, klaagden dan ook niet. “We merken dat de mensen dankbaar zijn dat hun markt er weer staat,” zegt mevrouw Monard van de kledingkraam Philips. “De klanten zijn doelgericht en ze zijn kooplustig.” wiva