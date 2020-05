Digitaal infobord in centrum op proef

Zonhoven - Sinds dit weekend staat er een mobiel LED-scherm aan het kerkplein in het centrum. De gemeente huurt het scherm voor een proefperiode van twee maanden.

Het scherm is zes vierkane meter groot en het is de bedoeling om inwoners te informeren over allerhande activiteiten. "We huren het scherm voor twee maanden en gaan dan bekijken of we er één of meerdere kunnen aankopen," zegt schepen Johan Vanhoyland. "Het is de bedoeling dat de banners die nu in de gemeente uithangen mogelijk later vervangen worden door deze digitale infoborden."