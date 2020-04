"Gemeente moet gratis mondmaskers verdelen"

Zonhoven - Gemeenteraadslid Robert Albrecht van oppositiepartij Zonshoven heeft een extra punt op de agenda van de gemeenteraad laten zetten. De partij stelt voor dat de gemeente mondmaskers aan de inwoners ter beschikking stelt. De gemeenteraad vindt volgende maandag plaats via video-conferentie.

"Kan onze gemeente geen mondmaskers aankopen en verdelen onder onze gezinnen? Talrijke gemeenten engageren zich om in de nabije toekomst mondmaskers ter beschikking te stellen aan hun inwoners. De Zonshoven-fractie is van oordeel dat wij als gemeente Zonhoven hierbij niet achter kunnen blijven. We stellen ook voor dat dat gratis gebeurt. Een deel van de kostprijs kunnen we vermijden door de maskers te verdelen via vrijwilligers. De verschillende fracties kunnen misschien ook enkele straten of een wijk voor hun rekening nemen. De Zonshoven-fractie is hier in ieder geval bereid toe", aldus Albrecht.

Volgens schepen Frank Vandebeek (Open Vld) beweegt daarover het een en het ander op verschillende niveau's, "We wachten voorlopig dus nog even af en we gaan op dit moment geen eigen initiatieven nemen. We willen immers dat dat op een gecoördineerde manier moet gebeuren met voldoende aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van die mondmakkers."